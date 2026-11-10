У делегации России не было контактов с европейцами в Абу-Даби

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Российская делегация в Абу-Даби обошлась без контактов с европейскими чиновниками. Об этом РИА Новости сообщил источник в переговорной группе, ответив на соответствующий вопрос коротко: «Не было».
Трёхсторонние переговоры России, США и Украины стартовали в столице ОАЭ 10 ноября и продлятся два дня.
Как уточнил тот же источник, встреча задумана не только и не столько ради украинского урегулирования. Речь идёт о ключевых аспектах формирования новой системы континентальной безопасности, а украинский трек станет лишь одним из пунктов большой дискуссии.
Тем для обсуждения накопилось несколько, и главная, разумеется, конфликт на Украине. Но не менее важный пункт — гарантии безопасности для всех стран. Позиция Москвы здесь неизменна: Россия планирует добиваться стабильного мира, который будет учитывать её интересы.
Итоги мирных переговоров России, США и Украины в Абу-Даби на 10 ноября