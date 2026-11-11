Мединский: Россия не получала мирных предложений от Европы в Абу-Даби Фото: Артем КИЛЬКИН.

Россия не получала от европейских стран ни одной мирной инициативы или предложения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом помощник президента РФ Владимир Мединский сказал журналистам по итогам переговоров в Абу-Даби 11 ноября, в среду.

«Ни одной мирной инициативы, ни одного мирного предложения со стороны европейских стран мы не получали», — сказал российский политик.

Мединский также сообщил, что российская сторона не общалась с представителями европейских стран в Абу-Даби. По его словам, Москва не понимает, в каком статусе они находятся.

Глава делегации отметил, что европейцам было бы полезно перенять у американских посланников здравый смысл, реализм и желание достичь мира. Он также заявил, что Европа сможет стать участником мирных переговоров, когда у нее появится стремление к урегулированию конфликта.

Ранее KP.RU сообщал, что 11 ноября в Абу-Даби возобновились трехсторонние переговоры России, США и Украины. Встреча проходила в закрытом для журналистов формате, российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский.