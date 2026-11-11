Стартовали трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Абу-Даби Фото: REUTERS.

В Абу-Даби возобновились трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта. В среду, 11 ноября, делегации продолжили обсуждение вопросов, поднятых в первый день встречи.

Переговоры проходят при посредничестве Вашингтона в закрытом для журналистов формате. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также представители силовых структур.

Украинскую сторону представляет руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. От США в переговорах участвуют спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.

Одной из центральных тем встречи стали гарантии коллективной безопасности. Стороны обсуждают возможные условия мирного урегулирования. Также затрагиваются безопасности России, Украины и европейских государств. Нынешний раунд стал первым прямым контактом делегаций в трехстороннем формате с февраля 2026 года, когда переговоры проходили в Женеве.

Напомним, первый день переговоров в Абу-Даби завершился 10 ноября. Обсуждения продлились около четырех с половиной часов с учетом небольшого перерыва. При этом замглавы МИД России Сергей Рябков призвал не торопиться с оценками результатов встречи. По его словам, делать выводы о ходе переговорного процесса пока преждевременно.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал разумной инициативу предварительно согласовать четкие гарантии безопасности. Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул важность создания условий для долгосрочного урегулирования. Москва настаивает, что будущие договоренности должны учитывать интересы всех сторон и устранять первопричины конфликта.