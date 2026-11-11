Глава российской делегации оценил посланников Трампа после переговоров: «Искренние, эффективные люди» Фото: Иван МАКЕЕВ.

Помощник президента России Владимир Мединский назвал посланников американского лидера Дональда Трампа искренними и эффективными людьми, нацеленными на достижение результата. Об этом глава российской делегации заявил по итогам трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

Мединский положительно оценил участие Вашингтона в переговорном процессе и поблагодарил американских представителей за их усилия по мирному урегулированию.

«Американская сторона была одной из активных сторон переговоров. И здесь важна роль личности в истории. Посланники президента Трампа - люди искренние, эффективные и нацеленные не на пустые разговоры, а на результат. И важно, сколько жизней будет спасено в результате их активной миссии. Им мы тоже очень благодарны», — подчеркнул он.

Ранее спецпосланник президента США Джаред Кушнер назвал первый день переговоров в Абу-Даби конструктивным. По его словам, американская делегация осталась воодушевлена результатами обсуждений. Вместе с Кушнером Вашингтон на встрече представлял спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Одной из главных тем консультаций стали гарантии безопасности после завершения украинского конфликта.