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НовостиПолитика11 ноября 2026 11:17

Мединский отказался обсуждать конкретные детали переговоров в Абу-Даби

Завершились переговоры по Украине в Абу-Даби
Людмила МИТРОХИНА
Мединский отказался обсуждать конкретные детали переговоров в Абу-Даби

Мединский отказался обсуждать конкретные детали переговоров в Абу-Даби

Фото: Евгения ГУСЕВА.

В среду, 11 ноября, завершились переговоры в Абу-Даби, которые проходили между Россией, Украиной и США. Глава российской делегации Владимир Мединский отказался раскрывать подробности процесса, ведь конкретных договоренностей еще нет.

«Конкретные детали переговорного процесса, когда не достигнута договоренность, не обсуждаются», — резюмировал он во время пресс-конференции после переговоров.

Однако он подчеркнул, что проблема безопасности в Европе выявлена и переговоры точно будут продолжены. Но место и время следующей встречи не сказал.

Также Мединский отметил, что одно из самых главных задач, которые удалось достичь в переговорах — согласовать масштабный обмен пленными. Он может состояться в ближайшее время.