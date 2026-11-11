Мединский отказался обсуждать конкретные детали переговоров в Абу-Даби Фото: Евгения ГУСЕВА.

В среду, 11 ноября, завершились переговоры в Абу-Даби, которые проходили между Россией, Украиной и США. Глава российской делегации Владимир Мединский отказался раскрывать подробности процесса, ведь конкретных договоренностей еще нет.

«Конкретные детали переговорного процесса, когда не достигнута договоренность, не обсуждаются», — резюмировал он во время пресс-конференции после переговоров.

Однако он подчеркнул, что проблема безопасности в Европе выявлена и переговоры точно будут продолжены. Но место и время следующей встречи не сказал.

Также Мединский отметил, что одно из самых главных задач, которые удалось достичь в переговорах — согласовать масштабный обмен пленными. Он может состояться в ближайшее время.