Переговоры между Россией, США и Украиной продолжатся днем 11 ноября Фото: REUTERS.

На переговорах в Абу-Даби Россия, США и Украина могут сделать первые, неуверенные шаги к миру – таков итог первого дня консультаций. Но достигнутый успех, пока, можно назвать только промежуточным. Смогут ли стороны его зафиксировать – покажет второй день переговоров, 11 ноября.

Выступление Мединского на переговорах России, США и Украины Публикуем речь помощника президента России Владимира Мединского перед началом трёхсторонних переговоров в Абу-Даби

Что происходит за закрытыми дверями в ОАЭ? Какие требования выдвигают Россия и Украина? Что предлагают штаты? И как начавшийся диалог может повлиять на итоговое мирное урегулирование конфликта?

На все эти вопросы попытается ответить KP.RU.

НОВЫЙ ПОДХОД К ПЕРЕГОВОРАМ: ЧТО ЗАСТАВИЛО РОССИЮ ВЕРНУТЬСЯ К ДИАЛОГУ С УКРАИНОЙ?

В последний раз Россия, США и Украина встречались в феврале 2026 года в Женеве. Тогда стало ясно: позиции Москвы и Киева по территориальным вопросам несопоставимы. Москва требует отвода войск, Киев отказывается. Значит продолжение диалога результата не принесет. На девять месяцев стороны разошлись по разным углам ринга. Но к сегодняшнему дню нащупали возможность продолжить диалог.

Что изменилось?

В первую очередь – подход к разрешению конфликта. В начале года пытались говорить о территориях и отводе войск из Донбасса. В этот раз решили начать с гарантий безопасности. Выяснить, чего ждут Россия и Украина после окончания войны, чтобы боевые действия не возобновились. И попробовать найти точки соприкосновения.

Судя по всему, первый день переговоров, 10 ноября, дал некий промежуточный результат. Госсекретарь Марко Рубио, единственный, кто подвел хоть какие-то итоги после 4,5 часов консультаций в Абу-Даби, проявил умеренный оптимизм.

- По последней поступившей информации, переговоры в Абу-Даби были очень продуктивными. Разумеется, впереди ещё очень много работы. Нельзя сказать, что этот вопрос решится в ближайшие 24 часа, или что-то в этом роде, - резюмировал промежуточный итог Госсекретарь США.

Российская делегация делать промежуточных выводов не стала. Наша команда относится к процессу со всей серьезностью Фото: REUTERS.

ИТОГИ ПЕРВОГО ДНЯ ПЕРЕГОВОРОВ В АБУ-ДАБИ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Что еще известно по итогам первого дня? Фактов немного:

1. Источники «КП» сообщили, что консультации шли на русском – на нем говорили наша делегация и украинцы. До американцев суть нашей позиции доносил переводчик Президента России Сергей Чудинов.

2. Российская делегация делать промежуточных выводов не стала. Наша команда относится к процессу со всей серьезностью, и, естественно, даже если в первый день наметились какие-то точки соприкосновения (а, судя по всему, без этих успехов второго дня могло бы и не быть, - ред.), делать выводы – преждевременно. Для начала надо зафиксировать хотя бы какой-то успех – это и будет главной целью второго дня.

3. Главной темой обсуждений стала безопасность России, Украины и в принципе архитектура всей европейской безопасности. По данным украинских СМИ, Киев хочет гарантий безопасности от США по аналогии с 5-й статьей устава НАТО. То есть чтобы, в случае возобновления конфликта, Вашингтон вступил в войну. The Telegraph пишет, что Россию интересуют темы нерасширения НАТО на восток и сокращение присутствия сил альянса в Восточной Европе.

4. Уровень серьезности обсуждения требований Москвы в сфере безопасности подчеркивает тот факт, что вместе с Уиткоффом и Кушнером в зале переговоров присутствовал главком сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

5. Европейцы не принимали прямого участия в переговорах, но и украинцы и американцы консультировались с ними до начала встречи. И, возможно, во время часового перерыва. Госсекретарь Рубио вообще заявил, что США считает необходимым предоставить ЕС место за столом – ведь без них принять решения по европейской безопасности невозможно. Но это точно будет не в Абу-Даби, а на следующих этапах переговоров – если этот завершится успехом.

6. Киев и Брюссель настаивают, что на переговорах обсуждается возможность воздушного перемирия и остановки огня на Черном море. Правда ни Россия, ни США в своих заявлениях об этом не упоминали.

Европейцы не принимали прямого участия в переговорах, но и украинцы и американцы консультировались с ними до начала встречи Фото: REUTERS.

ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ДНЯ ПЕРЕГОВОРОВ: ЕСТЬ ЛИ ШАНСЫ?

Главный вопрос, который интересует каждого прост – реально ли добиться мира, обсуждая гарантии безопасности?

Но, судя по всему, ответа на этот вопрос не смогли бы дать даже члены нашей делегации. Сама встреча в Абу-Даби – это и есть попытка прощупать: готовы ли «с той стороны» начать серьезное обсуждение.

И пока факты крайне противоречивы:

- США, судя по всему, в мирном разрешении серьезно заинтересованы.

Это подтверждает множество фактов. Это и дизельная сделка, и последние заявления Трампа. Да само предложение из Вашингтона обсуждать систему безопасности – уже огромный прогресс. Она вызывала у России огромные вопросы еще до начала СВО. А игнорирование наших требований стало одной из первопричин конфликта.

- Россия говорить готова давно.

Сомнений здесь нет. Диалог каждый раз срывался не по нашей вине. Украина наплевала и Стамбульские договоренности 2022 года, когда мы были близки к миру, как никогда. И в 2025-м так и не ответила на наши предложения после серии встреч в Стамбуле. А после Женевы, вместо поиска мира, Зеленский обещал «уничтожить экономику России за 40 дней». Сегодня вопрос остается тем же – когда противник поймет, что пора считаться с нашими требованиями?

- Украина и Брюссель уходят в отказ.

Евросоюз подает резко отрицательные сигналы. Официальные представители заявляют, что существующая система безопасности их устраивает и пересматривать ее не нужно. СМИ пишут еще откровеннее: задача приехавших в Абу-Даби представителей ЕС – сорвать попытки России пересмотреть систему европейской безопасности. Вместо этого Брюссель настойчиво предлагает перемирия на воде и в воздухе, которые дадут передышку Киеву. А для заключения мирного соглашения требует приостановить боевые действия.

Зачем – пояснил глава МИД России Лавров: параллельно с мирными переговорами в Польше проводятся военные учения «коалиции желающих». Их легенда – ввод контингента на Украину для обеспечения безопасности. Старый Свет дает понять: как только на фонте наступит тишина, в Незалежную войдут европейские войска. Естественно, так себя обмануть Москва не даст.

Европейцы не принимали прямого участия в переговорах, но и украинцы и американцы консультировались с ними до начала встречи Фото: REUTERS.

КАК ПЕРЕГОВОРЫ ПОВЛИЯЮТ НА ЗАВЕРШЕНИЕ КОНФЛИКТА И КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ СВО?

Но все это вовсе не значит, что в Абу-Даби нас ждет гарантированный провал. Итоговый результат консультаций вполне может быть позитивным – если Украина и Брюссель решат, что нужно создать видимость диалога. ЕС вообще последние два года старался не перечить Трампу напрямую и по всем пунктам. Изменится ли что-то после победы демократов на промежуточных выборах – скоро увидим.

Так что и вероятность провала, и шанс маленького успеха сегодня примерно равны. Но нужно понимать – даже если прогресс будет достигнут, это будет лишь первый шаг на большом пути. Очаровываться и верить в чудо рано - нам еще предстоит убедить Европу, что продолжать конфликт бессмысленно. И делать это придется и на поле боя, и в большой политической игре.

И вот когда этот перелом наступит, на основе, заложенной во время этих переговоров (если результат все же будет удачным) действительно можно будет обсуждать безопасность в Европе.

Но это перспектива, возможно, на весну или лето 2027 года. А пока можно предположить, что окончание СВО будет напрямую связано с освобождением оставшихся 10-15% территории Донбасса.

И пожелать удачи нашим бойцам.

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