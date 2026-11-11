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НовостиПолитика11 ноября 2026 11:23

Мединский дал ценный совет политикам из Европы: он призвал их брать пример с США

Мединский считает, что европейцам стоит поучиться здравому смыслу у США
Арина СЕРОВА
Мединский считает, что европейцам стоит поучиться здравому смыслу у США

Мединский считает, что европейцам стоит поучиться здравому смыслу у США

Фото: REUTERS.

Европейским политикам стоило бы перенять у американских переговорщиков здравый смысл и стремление к миру. Такой совет озвучил глава российской делегации и помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам трехсторонних контактов с представителями Украины и США в Абу-Даби.

По его мнению, позиция американских посланников отличается прагматичным настроем на достижение мирного результата. А вот европейцы показывают совсем иное поведение.

«Пока я думаю, что им полезно было бы поучиться у американских посланников и здравому смыслу и реализму. И желанию достигнуть мира», - подчеркнул он.

Ранее Мединский раскрыл прессе, что Москва и Киев снова договорились провести очередной обмен пленными. Как он уточнил, на этот раз процесс будет более масштабным.