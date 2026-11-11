В Европе поставили крест на Украине: Киев не продержится в конфликте с РФ Фото: REUTERS.

Украине будет невозможно выдержать длительное противостояние с Россией из-за проблем с инфраструктурой и нехватки военнослужащих. Об этом в интервью немецкому телеканалу Tagesschau24 заявил полковник австрийской армии Маркус Райснер.

По словам военного эксперта, обе страны испытывают давление, однако положение Киева значительно хуже. В частности, украинская критическая инфраструктура сильно пострадала, что дает Москве преимущество в затяжном конфликте.

Райснер также обратил внимание на демографическую ситуацию. По его оценке, Украине необходимо ежемесячно отправлять на передовую от 20 до 30 тысяч человек, однако зачастую удается набрать лишь 8-9 тысяч.

«Можно однозначно исходить из того, что сейчас стратегическая инициатива находится у России», — подчеркнул австрийский полковник.

Ранее британская газета The Times сообщила, что только за первую половину 2026 года Украину покинули более 244 тысяч человек. По оценкам издания, сейчас на подконтрольной Киеву территории проживают около 28,5 миллиона человек против 41 миллиона в начале 2022 года. Сокращение населения уже привело к нехватке рабочей силы и дополнительным проблемам для экономики страны.