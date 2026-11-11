Кушнер раскрыл план действий после переговоров в Абу-Даби

Кушнер и Уиткофф посетят Москву и Киев после переговоров в Абу-Даби Фото: REUTERS.

Американская переговорная группа в составе Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа намерена посетить Москву для проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным. Визит организован в рамках продолжения консультаций по итогам ранее завершившегося раунда переговоров в Абу-Даби.

Джаред Кушнер, анонсируя предстоящий визит, сообщил о существенном продвижении в диалоге, отметив значительный прогресс при обсуждении вопросов, связанных с гарантиями безопасности.

Согласно запланированному графику, после завершения консультаций в российской столице представители президента США отправятся с визитом на Украину.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков подчеркнул, что по итогам прошедшего этапа переговоров сформирована «основа для дальнейшей работы». Помощник президента РФ Владимир Мединский также отметил, что окончательные договоренности на данный момент не достигнуты, в связи с чем полные детали переговорного процесса пока не подлежат разглашению.