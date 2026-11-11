Кушнер заявил, что на переговорах в Абу-Даби обсуждали послевоенную безопасность

Кушнер заявил, что в первую очередь США пытаются подтолкнуть РФ и Украину заключить сделку по территориям. Фото: Danylo Antoniuk/Anadolu via Getty Images

Москва, Киев и Вашингтон на переговорах в Абу-Даби детально обсудили безопасность по окончанию конфликта на Украине. Об этом заявил в разговоре с журналистами спецпосланник президента США Джаред Кушнер на по итогам трехсторонней дискуссии.

Он подтвердил прессе, что стороны смогли достигнуть значительного прогресса в вопросе гарантий безопасности для Украины.

При этом, как отметил зять американского лидера, договор о послевоенной безопасности не заключат до тех пор, пока Москва и Киев не подпишут соглашение по вопросам территорий.

«Для Украины очень важен вопрос гарантий безопасности, и по этой теме достигнут прогресс: как мы снизим конфликтность, как будет осуществляться мониторинг прекращения огня, а также достижение договоренностей и взаимопонимания, чтобы добиться деэскалации в послевоенный период», - сказал он.

Напомним, переговоры длились с 10 по 11 ноября. Российская делегация заявила, что скоро Москва и Киев проведут новый обмен пленными.