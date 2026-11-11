Стали известны подробности о предстоящем обмене пленными между Россией и Украиной Фото: REUTERS.

Обмен пленными между Россией и Украиной затронет более тысячи человек с каждой стороны. Об этом сообщили в российском Генштабе.

«В прошлом году самый масштабный был в тысячу человек. От этого и будем танцевать», — об этом рассказал заместитель начальника управления Генштаба РФ Александр Зорин. Свое мнение он высказал на пресс-конференции после переговорного процесса в Абу-даби. Списки, вероятно, будут согласованы позже. Пока нет точной даты обмена. Но этот обмен может стать крупнейшим за все время СВО.

Напомним, на переговорах в Абу-Даби Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными. Он может состояться в ближайшее время. Также отмечается, что были достигнуты некие договоренности и в других вопросах, но подробности не раскрываются.