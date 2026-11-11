Суд приговорил экс-министра Абызова к 14 годам лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Суд Москвы, объединив несколько приговоров, вынес окончательное решение по делу бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, приговорив его к 14 годам лишения свободы. Об этом говорится в сообщении от пресс-службы Мосгорсуда.

«По совокупности преступлений Абызову М.А. назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 80 100 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, сроком на 3 года», — говорится в официальном документе.

21 декабря 2023 года суд Москвы приговорил бывшего министра Абызова к 12 годам колонии за создание преступного сообщества, незаконное предпринимательство и отмывание денег. Напомним, СК возбудил против Абызова еще в 2019 году. Его обвинили в отмывании преступных доходов.