Кушнер рассказал, какой вопрос будет обсуждать с Путиным при первой же встрече

Джарельд Кушнер Фото: Danylo Antoniuk/Anadolu via Getty Images

Участник делегации из США на переговорах в Абу-Даби Джаред Кушнер намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность включения европейцев в переговорный процесс. Об этом он рассказал во время пресс-конференции после переговоров.

«Одной из целей встречи в Москве станет … проработка вопроса привлечения европейцев», — резюмировал представитель Белого дома.

Он подчеркнул, что было бы большим прорывом, если бы Европа смогла бы определить одного переговорщика. А тот участвовал бы в процессе.

Ранее KP.RU передал слова главы делегации России Владимира Мединского, что пока европейцам за столом переговоров делать нечего. ЕС может появиться в переговорном процессе, когда у альянса появится желание урегулировать конфликт.