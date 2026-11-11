Когда Европа будет участвовать в диалоге по Украине: глава российской делегации дал конкретный и жесткий ответ Фото: REUTERS.

Европейские страны смогут присоединиться к мирным переговорам по Украине, когда у них проснется совесть. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский после завершения трехсторонней встречи России, США и Украины в Абу-Даби.

По словам главы российской делегации, нынешняя позиция европейских государств не позволяет считать их полноценными участниками мирного процесса.

«Я думаю, как только у них проснется совесть, они смогут стать участниками мирных переговоров. А до этого они являются участниками группового обмана и фактически участниками гибели мирного населения», — подчеркнул Мединский.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что европейские представители намерены участвовать в переговорах по Украине в Абу-Даби. При этом дипломат не уточнил, кто именно будет представлять европейские государства. В Кремле, однако, подчеркивали, что встреча согласована исключительно в трехстороннем формате с участием России, США и Украины.

Кроме того, источник в российской переговорной группе сообщил, что делегация РФ не проводила никаких консультаций с европейскими чиновниками в Абу-Даби. По его словам, контактов между сторонами не было. При этом одной из тем трехсторонней встречи стало обсуждение новой системы европейской безопасности.