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НовостиПроисшествия11 ноября 2026 11:46

Самолет совершил экстренную посадку в Австралии из-за дыма на борту

Специалисты Singapore Airlines проводят расследование для установления причин возникновения задымления на их самолете
Авторы (2):
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Сергей ЧИКОВ
Самолет совершил экстренную посадку в Австралии из-за дыма на борту

Самолет совершил экстренную посадку в Австралии из-за дыма на борту

Фото: Иван ВИСЛОВ.

Самолет авиакомпании Singapore Airlines, выполнявший рейс из Брисбена в Сингапур, совершил вынужденную посадку в аэропорту австралийского города Рокгемптон. Причиной стало появление дыма в пассажирском салоне. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно официальному заявлению перевозчика, воздушное судно благополучно приземлилось в 16:09 по местному времени. Все пассажиры и члены экипажа покинули борт в штатном режиме, пострадавших в результате инцидента нет.

Наземные службы авиакомпании предоставили клиентам необходимое обслуживание в терминале, включая питание и организацию альтернативных маршрутов. В настоящее время технические специалисты Singapore Airlines проводят расследование с целью установления причин возникновения задымления.

Днем ранее, 10 ноября, стало известно о крушении частного самолета на Филиппинах. На борту лайнера находились шесть иностранных граждан.