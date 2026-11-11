Самолет совершил экстренную посадку в Австралии из-за дыма на борту Фото: Иван ВИСЛОВ.

Самолет авиакомпании Singapore Airlines, выполнявший рейс из Брисбена в Сингапур, совершил вынужденную посадку в аэропорту австралийского города Рокгемптон. Причиной стало появление дыма в пассажирском салоне. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно официальному заявлению перевозчика, воздушное судно благополучно приземлилось в 16:09 по местному времени. Все пассажиры и члены экипажа покинули борт в штатном режиме, пострадавших в результате инцидента нет.

Наземные службы авиакомпании предоставили клиентам необходимое обслуживание в терминале, включая питание и организацию альтернативных маршрутов. В настоящее время технические специалисты Singapore Airlines проводят расследование с целью установления причин возникновения задымления.

Днем ранее, 10 ноября, стало известно о крушении частного самолета на Филиппинах. На борту лайнера находились шесть иностранных граждан.