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НовостиВ мире11 ноября 2026 11:54

Буданов* снова забыл украинский язык и ответил журналисту на русском

Глава ОП Украины не смог найти слов на украинском
Людмила МИТРОХИНА
Глава ОП Украины Кирилл Буданов* не смог ответить на украинском языке журналисту на пресс-конференции. Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images

Глава ОП Украины Кирилл Буданов* не смог ответить на украинском языке журналисту на пресс-конференции. Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images

После переговоров в Абу-Даби глава ОП Украины Кирилл Буданов* не смог ответить на украинском языке журналисту на пресс-конференции.

После того как представитель прессы задал вопрос Буданову*, тот немного замешкался, но после ответил на русском языке. Он заявил, что понимает, о чем вопрос, но ему нужно больше времени на его обдумывание. А вот переводчик, который стоял рядом, уже был вынужден перевести слова Буданова* на украинский для журналистов его страны.

*— внесен в РФ в список террористов и экстремистов