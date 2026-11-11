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НовостиПолитика11 ноября 2026 11:54

Кушнер заявил о стремлении РФ к прогрессу перед встречей Путина и Зеленского

Кушнер отметил, что между лидерами России и Украины нет ни симпатии, ни доверия
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Кушнер заявил о стремлении РФ к прогрессу перед встречей Путина и Зеленского

Кушнер заявил о стремлении РФ к прогрессу перед встречей Путина и Зеленского

Фото: REUTERS.

Российская сторона рассчитывает на достижение существенного прогресса на дипломатическом уровне, прежде чем станет возможным проведение личной встречи президентов России и Украины. Такое заявление сделал представитель американской переговорной группы Джаред Кушнер.

Характеризуя текущее состояние контактов на высшем уровне, американский дипломат указал на отсутствие эмоциональной и доверительной основы между главами государств.

«Между лидерами нет ни симпатии, ни доверия», — подчеркнул он.

Кушнер также сообщил, что в ходе предстоящего визита в Москву и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным намеревается поднять вопрос о привлечении европейских государств к переговорному процессу. Он также уточнил, что американская делегация отправится с визитом в Киев после посещения российской столицы.