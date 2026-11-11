Песков: Путин открыт к контактам с европейцами, включая Мерца Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент Российской Федерации Владимир Путин открыт к контактам с европейскими лидерами, в том числе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Об этом 11 ноября, в среду, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами, политик напомнил, что российский президент неоднократно подтверждал готовность к диалогу со всеми сторонами, включая европейцев. Отвечая на вопрос, распространяется ли эта позиция на Мерца, представитель Кремля ответил утвердительно.

«Пока нет решения относительно участия Путина в саммите «Большой двадцатки» в США», - также уточнил Дмитрий Песков.

Ранее KP.RU сообщал, что канцлер Германии Фридрих Мерц допустил возможность личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Майами. Он заявил, что не станет уклоняться от разговора с российским президентом, если тот приедет на данное мероприятие.