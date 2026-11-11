Песков: ОДКБ отреагирует на неучастие Армении в работе организации Фото: REUTERS.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вынуждена выстраивать свою работу с учетом текущей позиции Еревана, заморозившего свое практическое участие в структурах организации. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля констатировал, что армянская сторона в настоящее время де-факто не принимает участия в деятельности ОДКБ, в связи с чем союзники и рабочие органы организации будут соответствующим образом реагировать.

«То, что Армения не участвует в работе ОДКБ, это очевидно, — добавил он, комментируя не начатый при этом Ереваном процесс выхода из организации. — И ОДКБ, соответственно, будет на это реагировать», - сказал он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров уточнил, что Армения не заявляла о выходе из ОДКБ, хотя приняла закон о начале процесса вступления в Евросоюз.