В Генштабе ВС РФ рассказали, как Европа пыталась помешать переговорам в Абу-Даби Фото: REUTERS.

Европейские страны предпринимали попытки сорвать переговорный процесс в Абу-Даби путем политических шагов и публичных высказываний, однако прямого физического противодействия не оказывали. Об этом сообщил начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации Игорь Костюков.

«Они срывали своими действиями, имеется в виду, своими заявлениями, принимаемыми решениями. Но физически они здесь не препятствовали», — подчеркнул он.

Напомним, в среду, 11 ноября, в Абу-Даби завершилась двухдневная встреча делегаций России, США и Украины. Консультации проходили в закрытом формате. В первый день переговоры длились около 4,5 часов с перерывом на 40 минут. Во второй день встреча продолжалась около двух часов. Глава российской делегации Владимир Мединский, подводя итоги трехсторонних переговоров, охарактеризовал царившую на встрече атмосферу как доброжелательную и деловую.