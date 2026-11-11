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НовостиПолитика11 ноября 2026 11:41

Мединский высказался об атмосфере переговоров в Абу-Даби

Мединский назвал дружелюбной и деловой атмосферу на переговорах в Абу-Даби
Мария СПИРИДОНОВА
Помощник президента РФ Владимир Мединский

Помощник президента РФ Владимир Мединский

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Глава российской делегации Владимир Мединский, подводя итоги трёхсторонних переговоров в Абу-Даби, охарактеризовал царившую на встрече атмосферу как доброжелательную и деловую.

Он также выразил признательность руководству Объединённых Арабских Эмиратов и Абу-Даби за высокий уровень организации переговоров и создание комфортных условий для работы.

11 ноября двухдневная встреча делегаций России, США и Украины в Абу-Даби подошла к концу. Консультации шли в закрытом режиме. В первый день встреча делегаций длилась около 4,5 часа с перерывом на 40 минут, во второй день — примерно два часа. Российскую делегацию возглавлял Владимир Мединский. США представляли спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, украинскую сторону — глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. Центральной темой встречи стала будущая архитектура безопасности.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за создание единой системы взаимодействия между уже существующими структурами безопасности в Евразии.