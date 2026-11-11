Неизвестный беспилотник нарушил воздушное пространство Финляндии Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Министерство обороны Финляндии сообщило о подозрении на нарушение воздушного пространства страны. По данным ведомства, неизвестный беспилотник вторгся в воздушное пространство Финляндии после двух часов ночи в среду в восточной части Финского залива и провёл там около пяти минут, после чего удалился. Об этом пишет Yle.

Вооружённые силы заявили, что внимательно следят за обстановкой. В восточной части Финского залива на тот момент действовали временные ограничения на авиацию и морские перевозки. Пограничная служба уже провела расследование предполагаемого инцидента.

«Мы серьёзно относимся к произошедшему. Расследование событий продолжается», — заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Ранее на территории академии руководящего состава бундесвера в районе Нинштедтен под Гамбургом нашли беспилотник — аппарат застрял в кроне дерева.