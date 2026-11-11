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НовостиВ мире11 ноября 2026 12:13

Неизвестный беспилотник нарушил воздушное пространство Финляндии

В Финляндии начали расследование по факту нарушения воздушного пространства страны
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Семен ЗИМИН
Неизвестный беспилотник нарушил воздушное пространство Финляндии

Неизвестный беспилотник нарушил воздушное пространство Финляндии

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Министерство обороны Финляндии сообщило о подозрении на нарушение воздушного пространства страны. По данным ведомства, неизвестный беспилотник вторгся в воздушное пространство Финляндии после двух часов ночи в среду в восточной части Финского залива и провёл там около пяти минут, после чего удалился. Об этом пишет Yle.

Вооружённые силы заявили, что внимательно следят за обстановкой. В восточной части Финского залива на тот момент действовали временные ограничения на авиацию и морские перевозки. Пограничная служба уже провела расследование предполагаемого инцидента.

«Мы серьёзно относимся к произошедшему. Расследование событий продолжается», — заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Ранее на территории академии руководящего состава бундесвера в районе Нинштедтен под Гамбургом нашли беспилотник — аппарат застрял в кроне дерева.