В Кремле дали лаконичный ответ на публикации о планах США по Донбассу

Песков отказался комментировать сообщения СМИ об инициативах США по Донбассу Фото: REUTERS.

В Кремле не считают необходимым давать официальные оценки публикациям зарубежных средств массовой информации, касающимся новых предложений США по урегулированию украинского конфликта и возможному изменению статуса Донбасса. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами представителю Кремля был адресован вопрос об отношении Москвы к появившимся в медиапространстве материалам с изложением американских идей в контексте дипломатического процесса.

«Вы хотите, чтобы я комментировал газетные сообщения? Нет, я не буду это делать», — ответил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее ряд иностранных СМИ заявляли, что спецпредставители США предложили территориальный компромисс по изменению границ административных регионов Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Сообщалось, что России якобы предложили полный контроль над линией боевого соприкосновения в Донбассе, а Киеву не пришлось бы сдавать занимаемые украинскими войсками города.