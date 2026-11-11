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НовостиВ мире11 ноября 2026 12:23

Киев на грани: жители украинской столицы в ужасе от неготовности города к зиме

FT: в Киеве обострились разногласия из-за очевидной неготовности города к зиме
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Семен ЗИМИН
Киев на грани: жители украинской столицы в ужасе от неготовности города к зиме

Киев на грани: жители украинской столицы в ужасе от неготовности города к зиме

Фото: REUTERS.

В Киеве нарастает напряжение: миллионы горожан, уже привыкших к многочасовым отключениям света и проблемам с отоплением, столкнулись с новой напастью — пересыханием воды в кранах. О ситуации сообщает Financial Times.

Мэр Виталий Кличко заявил, что подачу воды удалось полностью восстановить в субботу, однако масштаб и длительность сбоя всерьёз напугали людей.

Жители, которые и без того сидят без электричества порой больше 15 часов в сутки, всё чаще обсуждают, не пора ли уезжать и куда именно.

Депутат от президентской партии Леся Забуранна, возглавляющая парламентскую комиссию по защите инфраструктуры, написала в соцсетях, что ситуация с водой в Киеве дошла до критической точки. По её словам, отсутствие воды в домах давно перестало быть внезапным сбоем или непредсказуемой чрезвычайной ситуацией.

Даже на Западе предупреждали, что Украину ожидает серьезная гуманитарная катастрофа этой зимой. По мнению специалистов, ситуация в этот раз будет гораздо хуже прошлого года.