Сергей Лавров отправится в Абу-Даби: в МИД раскрыли подробности Фото: REUTERS.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 13–14 ноября посетит Абу-Даби для участия в международном форуме по вопросам мира и безопасности. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«13-14 ноября глава российского внешнеполитического ведомства будет находиться в Абу-Даби для участия в 17-м международном форуме по вопросам мира и безопасности. Форум называется „Сир Бани Яс“», — рассказала дипломат.

Ранее глава российского МИД поддержал идею предварительного согласования четких гарантий безопасности. Дипломат назвал такой подход разумным, подчеркнув необходимость создания условий для долгосрочного урегулирования украинского конфликта. Соответствующую инициативу ранее предложила американская сторона.