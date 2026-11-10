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НовостиПолитика10 ноября 2026 11:33

Лавров назвал разумной идею сначала сформировать гарантии безопасности

Трёхсторонняя встреча России, США и Украины проходит во вторник в Абу-Даби
Мария СПИРИДОНОВА
Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Идея сформировать сначала чёткие гарантии безопасности абсолютно разумна. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Трёхсторонняя встреча России, США и Украины в Абу-Даби проходит 10–11 ноября. нынешние переговоры стали первым за девять месяцев прямым контактом сторон в трёхстороннем формате. Одной из главных тем переговоров названы гарантии коллективной безопасности. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Встреча проходит в закрытом режиме.