Тайваньские ученые выяснили, чем опасны ультрапереработанные продукты для детей

Авторы исследования рекомендуют сократить количество подобных продуктов в детском рационе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Тайваньские ученые обнаружили связь между употреблением продуктов промышленной переработки и проблемами со здоровьем у детей дошкольного возраста. В частности, у малышей, в рационе которых много такой пищи, чаще встречается кариес. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nutrients. Об этом пишет «Царьград».

Исследователи изучили рацион детей дошкольного возраста и выяснили, что частое употребление ультрапереработанных продуктов связано с более высоким риском кариеса. К этой категории относятся конфеты, печенье, готовые снеки и другие продукты, в составе которых много добавленных ингредиентов.

Также ученые обнаружили связь между такой пищей и симптомами запора. Таким образом, частое употребление промышленно переработанных продуктов может отражаться не только на состоянии зубов, но и на работе пищеварительной системы.

Авторы исследования рекомендуют сократить количество подобных продуктов в детском рационе. При этом они подчеркивают, что выявленная связь не доказывает прямую причинно-следственную зависимость между употреблением такой пищи, кариесом и запорами.

Ранее стоматолог Мелихова предупредила, что обычный кариес без своевременного лечения может привести к опасным осложнениям. В частности, инфекция способна создать угрозу для жизни.