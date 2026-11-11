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НовостиПолитика11 ноября 2026 12:39

Европу ткнули носом в неудобную правду: Брюссель остался за бортом не из-за России или США

Дагделен: ЕС сам виноват в том, что оказался вне переговоров по Украине
Марк СОКОЛОВ
Европу ткнули носом в неудобную правду: Брюссель остался за бортом не из-за России или США

Европу ткнули носом в неудобную правду: Брюссель остался за бортом не из-за России или США

Фото: REUTERS.

Европейские страны сами виноваты в том, что оказались за пределами мирных переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Такое мнение высказала внешнеполитический эксперт партии BSW Севим Дагделен в статье для портала NachDenkSeiten.

По ее словам, попытки европейских политиков добиться участия в переговорах выглядят скорее беспомощно, чем убедительно. При этом ЕС и особенно власти Германии своими действиями лишь усиливают собственную изоляцию.

«Европейцы де-факто являются поджигателями, которые усиленно предлагают себя в качестве пожарных и хотят тушить огонь бензином, направив европейские войска НАТО на Украину или предлагая ей вступление в ЕС, осознавая, что статья об оказании взаимной помощи согласно соглашениям ЕС значительно повысила бы угрозу войны», — отметила Дагделен.

Эксперт также обратила внимание, что европейские государства продолжают наращивать военную поддержку Киева, одновременно стремясь получить место за столом переговоров. По ее мнению, подобная политика лишь осложняет перспективы мирного урегулирования.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что европейским представителям изначально было нечего делать на переговорах в Абу-Даби. Дипломат предположила, что их приезд мог быть связан с попытками помешать заключению мира. По ее словам, европейцы могут стремиться оказать Киеву политическую поддержку и подтолкнуть его к продолжению боевых действий.