«Лидуше, прекрасной части моей жизни»: Алибасов прислал трогательный венок на похороны Федосеевой-Шукшиной

Лидия Федосеева-Шукшина Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Саверкин

В Москве прощаются с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Отпевание прошло в храме Воскресения Словущего. На церемонии присутствовали близкие, друзья и коллеги актрисы. Бывший муж Бари Алибасов не смог прийти лично, но прислал трогательный венок в память об артистке. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Лидуше, прекрасной части моей жизни... Бари», — говорится на траурной ленте.

Напомним, родственники Бари Алибасова не хотели ему говорить о смерти Федосеевой-Шукшиной. Они опасались за его здоровье. Однако позже все же продюсер узнал о трагедии. Солист группы «На-На» Владимир Политов, который приехал на похороны артистки, объяснил, почему Алибасова не было на церемонии. Он подчеркнул, что Бари Каримыч плохо себя чувствует.

Ранее KP.RU рассказал, что Лидию Федосееву-Шукшину похоронят рядом с ее бывшим мужем Василием Шукшиным. Для этого был временно демонтирован памятник актеру.