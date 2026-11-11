Владимир Путин открыл саммит ОДКБ в Кремле

Президент РФ Владимир Путин Фото: REUTERS.

В Кремле стартовал саммит Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе участников. Мероприятие открыл президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Незадолго до начала заседания лидеры России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана по сложившейся традиции сфотографировались вместе. Встречу возглавил Владимир Путин, выступающий в роли председателя саммита.

По итогам работы в рамках российского председательства планируется подвести общие результаты, а также определить ключевые направления дальнейшего развития организации. Кроме того, участники намерены обсудить наиболее важные вопросы региональной и международной повестки.

Ранее стало известно, что уже в этот четверг, 12 ноября спецпредставители президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Москву. Они намерены провести диалог с российским лидером. Стороны детально обговорят итоги последних переговоров в Абу-Даби по урегулированию украинского кризиса.