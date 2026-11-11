В Таиланде начнут взимать туристический сбор: когда и сколько придётся заплатить Фото: Олег ЗОЛОТО.

Таиланд введёт туристический сбор в 450 батов (около 13,5 долларов. — Прим. ред.) для иностранцев, но не раньше июня-июля 2027 года. Об этом пишет Matichon со ссылкой на итоги общественных слушаний: 80,5% участников поддержали проект постановления, 78,3% — саму ставку.

Постоянный секретарь минтуризма Наттхария Тхавивонг рассказала, что документ на следующей неделе рассмотрит Национальный комитет по политике в сфере туризма, затем его передадут в кабинет министров. После одобрения и публикации в «Королевской газете» законом предусмотрен переходный период в 180 дней.

Министр туризма и спорта Сурасак Пхантярынворакун объяснил: туризм — важный двигатель экономики, но полагаться только на бюджетные ассигнования нельзя. По его словам, более 80 стран мира уже применяют различные налоги и сборы в туризме, и Таиланд здесь не первопроходец.

Собирать плату власти хотят через стоимость авиабилетов — это считают самым удобным и эффективным способом. Часть денег пойдёт на страхование иностранных туристов, остальное — на восстановление туристических объектов и развитие инфраструктуры.

Ранее стало известно, что на Мальдивах с 9 ноября начнёт действовать обновлённый порядок заполнения обязательной туристической декларации IMUGA. Теперь потребуется обязательное подтверждение электронной почты.