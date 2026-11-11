Туск позвал Навроцкого к себе на кухню: «Поговорим, как поляк с поляком»

Дональд Туск, премьер Польши Фото: REUTERS.

Премьер-министр Польши Дональд Туск пригласил президента Кароля Навроцкого для разговора из-за конституционного кризиса и напряженности. Об этом представитель правительства Польши рассказал во время торжественного мероприятия по случаю Дня независимости Польши.

«Президент, мы должны были встретиться. Я немного подождал приглашения, но в таком случае от души, не дожидаясь больше, хочу пригласить вас вместе с супругой, семьей, детьми ко мне домой в Сопот. Давайте преломим хлеб перед Сочельником, поговорим. Мы поговорим, как говорили раньше - как поляк с поляком», — резюмировал Туск в своей речи.

Туск предложил Навроцкому встретиться «один на один» в ноябре для разрешения конституционного кризиса. Он подчеркнул, что его квартира небольшая. Но места им двоим точно найдется, особенно при обсуждении столь важных вопросов.

Ранее KP.RU рассказал, что это не первый раз, когда Туск приглашает Навроцкого встретиться лично и поговорить. Премьер-министр озабочен тем, что отношения политиков существенно напряжены.