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НовостиПроисшествия11 ноября 2026 12:59

Мать - в морозилке, отец - в гараже: сына супружеской пары подозревают в жестоком убийстве родителей в Ростове-на-Дону

В Ростове нашли убитыми и расчленёнными супружескую пару, под подозрением их сын
Сергей КУДРИН
В Ростове нашли убитыми и расчленёнными супружескую пару, под подозрением их сын

В Ростове нашли убитыми и расчленёнными супружескую пару, под подозрением их сын

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В Ростове-на-Дону в одном из районов обнаружены тела мужа и жены, убитых и расчленённых. Основной подозреваемый - их сын. Инцидент произошёл 11 ноября, но знакомые семьи считают, что убийство могло случиться ещё в сентябре. Соседи жаловались на неприятный запах из квартиры, пишет "КП-Ростов-на-Дону".

"Говорят, что останки женщины обнаружили в морозилке в квартире, тело мужчины - в гараже недалеко от дома", - рассказывает один из жильцов дома.

На месте преступления работают правоохранители. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" по факту гибели двух человек. Подозреваемый - 49-летний сын погибших.

Соседи описывают семью как благополучную, с дружелюбными и спокойными родителями и сыном. На месте преступления работают следователи регионального управления, криминалисты СК России и эксперты МВД. Руководство МВД и СК России также участвует в расследовании.

"В настоящее время сотрудниками полиции совместно с следственным комитетом проводится комплекс оперативно-розыскным мероприятий, направленных на установления всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в областном управлении МВД России.

Ранее KP.RU сообщил, что неадекват, устроивший стрельбу в центре Кракова, перед терактом расстрелял собственную семью.