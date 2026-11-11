Захарова сравнила претензии Зеленского к США с требованием прошлогоднего снега. Фото: МИД

Публичные заявления Владимира Зеленского о якобы недополученных от США 16 млрд долларов финансовой помощи говорят об очевидных сбоях в механизмах западной поддержки Киева. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, назвав такие заявления попыткой выдвинуть беспочвенные требования на фоне истощения ресурсов стран Запада.

«Зеленский публично дал понять, что Украина якобы недополучила от США 16 млрд долларов... Ну, то есть он как бы нашел не то, что искал: искал он кошелек, а нашел то, чего там не хватает, и теперь начал требовать, ну, я не знаю, прошлогоднего снега, что ли», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что постоянные обращения Киева к европейским партнерам с просьбами о выделении новых средств и вооружений сталкиваются с растущими финансовыми трудностями на Западе.

«Процесс выделения новых средств ненасытным киевским коррупционерам идет со все более очевидными пробуксовками. Резервы западных адептов войны до последнего украинца явно подводят их, подыссякают все эти ресурсы», — добавила она.

Представитель МИД России также обратила внимание на данные западных СМИ о дефиците в 7 млрд евро на военную поддержку Киева по линии НАТО и росте долговой нагрузки Евросоюза более чем на 200 миллиардов евро из-за займов на украинские нужды.

Напомним, на прошлой неделе Зеленский заявил, что Вашингтон задолжал Киеву 16 млрд долларов в рамках ранее согласованных пакетов помощи.