Владимир Путин проведет заседание Совета по спорту 12 ноября

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 12 ноября, проведет заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Участники мероприятия намерены обсудить ряд вопросов. Среди них - планы по организации различных спортивных состязаний в государстве.

«Основная тема заседания совета будет посвящена развитию физкультурных мероприятий и спортивных соревнований», - следует из сообщения.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что Владимир Путин 11 ноября открыл саммит Совета коллективной безопасности ОДКБ. Согласно данным Кремля, мероприятие проходит в узком кругу. Помимо президента России, в саммите участвуют лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, а также Таджикистана.