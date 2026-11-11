Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: МИД РФ

МИД РФ настоятельно рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в Польшу в связи с продолжающимся ухудшением общественно-политической обстановки в этой стране. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с прессой.

«Мы вновь напоминаем о рекомендации Министерства иностранных дел России российским гражданам без крайней необходимости воздержаться от поездок в Польшу», — говорится в сообщении от представителя МИД РФ.

Ранее KP.RU рассказал, что на Западе прогрессирует русофобия. Ненавидеть РФ и все русское стало модно в Европе. Отмечается, что любая страна или политик, который начинает лояльно или просто адекватно относиться к России, воспринимается как катастрофа.