Лавров: трехсторонний формат переговоров по Украине в Абу-Даби наиболее оправдан Фото: REUTERS.

Трехсторонний формат переговоров в Абу-Даби — наиболее оправданный вариант для всех сторон. Такое заявление сделал глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистами.

«В данном случае трехсторонний формат — наиболее оправданный», — указал министр.

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский, подводя итоги трёхсторонних переговоров в Абу-Даби, назвал атмосферу на встрече доброжелательной и деловой. По его словам, трёхсторонний формат себя полностью оправдал — и это главный итог двух дней работы в столице ОАЭ.

Мединский отдельно поблагодарил руководство Объединённых Арабских Эмиратов и лично Абу-Даби за то, как всё было организовано. Условия для работы делегаций, по его оценке, оказались комфортными, а сам приём — на высшем уровне.

Сама встреча Россия — США — Украина завершилась 11 ноября и шла в закрытом режиме. В первый день делегации общались около 4,5 часа с перерывом на 40 минут, во второй — примерно два часа. Российскую сторону возглавлял Мединский, американскую представляли спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, украинскую — глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. Главной темой стала будущая архитектура безопасности.