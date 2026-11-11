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НовостиПолитика11 ноября 2026 13:14

Только Зеленский играет свои игры: Лавров рассказал, как оценили переговоры в Абу-Даби

Лавров: все участники переговоров в ОАЭ дали позитивные оценки, кроме Зеленского
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Лавров: все участники переговоров в ОАЭ дали позитивные оценки, кроме Зеленского

Лавров: все участники переговоров в ОАЭ дали позитивные оценки, кроме Зеленского

Фото: REUTERS.

Все стороны, принимавшие участие в консультациях в Абу-Даби, выступили с относительно позитивными комментариями по их итогам, в то время как позиция Владимира Зеленского выбивается из общего контекста. Такое заявление сделал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что Владимир Зеленский, как обычно, играет свои игры.

Напомним, в среду, 11 ноября, в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры между делегациями России, США и Украины. Встреча проходила в закрытом формате. В первый день обсуждение длилось около 4,5 часов с перерывом на 40 минут. Второй день занял примерно два часа. Руководитель российской делегации Владимир Мединский подвел итоги переговоров, подчеркнув конструктивную и деловую обстановку.