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НовостиВ мире11 ноября 2026 13:21

Лавров: переговорщики Украины в Абу-Даби были предметно настроены

Лавров высказался на счет переговоров в Абу-Даби
Людмила МИТРОХИНА
Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что переговорщики Украины были предметно настроены. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Не беру в расчёт (главаря киевского режима Владимира — прим.ред.) Зеленского — он постоянно играет в свои игры. Но его переговорщики, судя по всему, были предметно настроены. Посмотрим, что (глава делегации РФ Владимир — прим.ред.) Мединский расскажет со своей делегацией, когда вернётся», — резюмировал Лавров во время интервью.

Напомним, сегодня, 11 ноября, завершились переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США. Переговорщики пришли к нескольким выводам. Самое главное - они договорились о масштабном обмене пленными, который пройдет, возможно, через 2-3 недели.