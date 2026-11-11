Сергей Лавров Фото: Евгения ГУСЕВА.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что переговорщики Украины были предметно настроены. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Не беру в расчёт (главаря киевского режима Владимира — прим.ред.) Зеленского — он постоянно играет в свои игры. Но его переговорщики, судя по всему, были предметно настроены. Посмотрим, что (глава делегации РФ Владимир — прим.ред.) Мединский расскажет со своей делегацией, когда вернётся», — резюмировал Лавров во время интервью.

Напомним, сегодня, 11 ноября, завершились переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США. Переговорщики пришли к нескольким выводам. Самое главное - они договорились о масштабном обмене пленными, который пройдет, возможно, через 2-3 недели.