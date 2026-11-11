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НовостиВ мире11 ноября 2026 13:24

В ЕС предварительно согласовали бюджет в размере 211,5 млрд евро на 2027 год

Проект бюджета ЕС на 2027 год теперь будут утверждать в ЕП
Семен ЗИМИН
В ЕС предварительно согласовали бюджет в размере 211,5 млрд евро на 2027 год Фото: Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

В ЕС предварительно согласовали бюджет в размере 211,5 млрд евро на 2027 год Фото: Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

Совет ЕС и Европарламент предварительно договорились о бюджете сообщества на 2027 год. Сумма по фактическим выплатам — 211,5 млрд евро. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

В проекте бюджета заложены расходы на военные программы — 2,23 млрд, а также 650 млн на поддержку Украины. Правда, сами по себе эти цифры мало о чём говорят. Основные деньги на милитаризацию ЕС и на украинский конфликт идут мимо общего бюджета, из внебюджетных фондов.

Теперь документ должны юридически утвердить Совет ЕС и Европарламент.

При этом соглашение по бюджету-2027 никак не решает главную бюджетную головную боль Евросоюза — отсутствие компромисса по семилетнему плану на 2028–2034 годы. Этот вопрос станет главной темой внеочередного саммита в Брюсселе 26–27 ноября.

Кстати, споры о деньгах идут не только в Брюсселе. Министр финансов Эстонии Юрген Лиги в интервью порталу Rapporteur высказался против инициативы Германии увязать принятие бюджета ЕС с наращиванием помощи Украине.