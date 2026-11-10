Эстония выступила против увязки бюджета ЕС с помощью Украине

Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Министр финансов Эстонии Юрген Лиги в интервью порталу Rapporteur выступил против инициативы Германии связать принятие бюджета Евросоюза с наращиванием помощи Украине. По его мнению, Берлин сам поддерживает Киев слабее, чем страны Балтии и Северной Европы.

Лиги напомнил, что треть всех средств, поступающих Украине, дают государства Северной Европы и Балтии, а в пересчёте на ВВП, по его оценкам, Эстония и Дания опережают Германию.

«Те, кто громче всех говорят, необязательно больше всех помогают», — сказал Лиги.

Поводом для его комментария стали сообщения СМИ о том, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц пригрозил заблокировать семилетний бюджет ЕС, если все члены не возьмут на себя обязательства по финансированию Украины.

Вопрос бюджета ЕС до сих пор остаётся нерешённым. На саммите 15–16 октября лидерам стран союза не удалось согласовать семилетний бюджетный план на 2028–2034 годы. На внеочередной встрече 26–27 ноября они вернутся к этой теме — в повестке возможности финансирования Киева и перспективы принятия бюджета. Напомним, что, по данным Еврокомиссии, с начала конфликта ЕС предоставил Украине 231,5 млрд евро.