Захарова: на Украине в полном масштабе реализуются сценарии писателя Гоголя. Фото: МИД

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала реакцию киевского режима на сообщения об обнаружении тайных тюрем и пыточных, в одной из которых был найден 14-летний подросток Алексей Пекур.

Дипломат отметила абсурдность попыток украинских властей оправдать существование подобного рода объектов и провела параллель со сценариями писателя Николая Гоголя.

«Киевский режим обвинит 14-летнего подростка в том, что он виноват в самозаключении в эту пыточную... Николай Васильевич Гоголь, вы просто как в воду глядели, ваши сценарии на Украине реализуются в полном масштабе», — заявила она, подчеркнув, что циничная риторика киевского руководства прикрывает системные нарушения прав человека и незаконное удержание гражданских лиц.

Ранее Захарова заявила, что пыточные на Украине показали, на что именно Киев тратит переданные западными странами миллиарды.