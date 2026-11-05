Захарова: пыточные на Украине показали, на что Киев тратит миллиарды Запада. Фото: МИД РФ.

Тайные пыточные на Украине показали, на что Киев тратит миллиарды, полученные от западных спонсоров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Дипломат резко раскритиковала украинские власти после появления сообщений о тайных местах содержания людей. По ее словам, подобная практика демонстрирует истинные цели использования западной финансовой помощи.

«Произошедшее в очередной раз продемонстрировало, на что тратятся миллиарды западных спонсоров Украины, на подобные пыточные, где без вести пропадают люди, на устрашение людей, на карательные меры. Им вообще наплевать на все, включая будущие поколения», — подчеркнула Захарова.

Ранее под Киевом обнаружили частный дом, в подвале которого, по сообщениям украинских СМИ, незаконно удерживали людей. Местные жители устроили протесты, потребовав освободить находившихся внутри мужчин. После этого сотрудники СБУ задержали троих участников акции, обвинив их в организации беспорядков.

Кроме того, 5 ноября суд в Киеве арестовал на 60 суток водителя скорой помощи Виктора Ена, приехавшего к дому с тайной тюрьмой в селе Петропавловская Борщаговка. Мужчину отправили под стражу без права внесения залога.