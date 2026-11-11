Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский анонсировал встречу с представителями делегации из США, спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Дублине 12 ноября. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

О подробностях переговоров он не рассказал. Но не исключено, что нелегитимный президент Украины обсудит с американцами результат трехсторонних переговоров в Абу-Даби. До этого Кушнер отметил, что должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время.

Ранее KP.RU передал слова Кушнера о том, что он хочет обсудить с Путиным вопрос участия представителя ЕС в переговорном процессе по Украине. Это будет одной из главных тем для переговоров с российским политиком.