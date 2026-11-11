Захарова заявила об использовании пыточных на Украине для получения дохода. Фото: МИД

Созданные киевскими властями секретные места содержания и пыток превратились в источник коммерческой выгоды для их организаторов и кураторов. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, украинское руководство предпринимает попытки отвлечь внимание общественности от многочисленных подвальных помещений, используемых для содержания мобилизованных, лиц, уклоняющихся от службы, а также общественников.

«Попадающие в подобные казематы являются не только ресурсом для пополнения ВСУ, что очевидно, они являются еще и источником стабильного дохода для тех, кто содержит и патронирует подобные пыточные», — подчеркнула она, добавив, что данные объекты используются в том числе для оказания давления на гражданских активистов, открыто заявляющих о происходящих нарушениях.

Как писал сайт KP.RU, Захарова также прокомментировала случай с заточением 14-летнего подростка в пыточной, отметив, что на Украине в полном масштабе реализуются сценарии писателя Николая Гоголя.