Лукашенко приветствовал усилия по урегулированию конфликта на Украине Фото: REUTERS.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе, поддержал усилия по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает БелТА.

По словам белорусского лидера, в мире хватает межгосударственных противоречий и конфликтов, поэтому Минск приветствует движение к развязке и гибкую позицию, которую занимают президент России и российское руководство на переговорах.

Ранее на встрече с генеральным секретарём ОБСЕ Лукашенко заявил, что конфликт на Украине может завершиться уже в ближайшие месяцы. Усталость от противостояния, по его оценке, накопилась у всех сторон.

При этом Минск открыто говорит о собственной заинтересованности в скорейшем урегулировании. Белорусский лидер отметил, что конфликт уже затрагивает территорию самой республики, и страна делает всё возможное, чтобы не оказаться втянутой в него напрямую.