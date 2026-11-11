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НовостиВ мире11 ноября 2026 13:36

Лукашенко приветствовал усилия по урегулированию конфликта на Украине

Лукашенко отметил гибкость позиции России по вопросу Украины
Семен ЗИМИН
Лукашенко приветствовал усилия по урегулированию конфликта на Украине

Лукашенко приветствовал усилия по урегулированию конфликта на Украине

Фото: REUTERS.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе, поддержал усилия по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает БелТА.

По словам белорусского лидера, в мире хватает межгосударственных противоречий и конфликтов, поэтому Минск приветствует движение к развязке и гибкую позицию, которую занимают президент России и российское руководство на переговорах.

Ранее на встрече с генеральным секретарём ОБСЕ Лукашенко заявил, что конфликт на Украине может завершиться уже в ближайшие месяцы. Усталость от противостояния, по его оценке, накопилась у всех сторон.

При этом Минск открыто говорит о собственной заинтересованности в скорейшем урегулировании. Белорусский лидер отметил, что конфликт уже затрагивает территорию самой республики, и страна делает всё возможное, чтобы не оказаться втянутой в него напрямую.