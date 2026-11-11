Депутаты Рады вызвали возмущение украинцев: нытье парламентариев разозлило народ Фото: REUTERS.

Депутаты Верховной рады выразили недовольство по поводу низкой температуры в здании парламента, что вызвало бурную реакцию среди граждан Украины. Нытье парламентариев разозлило народ, об этом пишет издание «Инсайдер».

Депутаты заявили, что «сидят и мерзнут» во время заседаний. В комментарии к статье собралось много негативных отзывов. Украинцы пожаловались на холод на работе и дома. Свет и тепло отключают на 10-12 часов. Они напомнили депутатам о коррупции и посоветовали обратиться к ответственным за подготовку к зиме.

Ранее KP.RU рассказал, что украинские власти предупредили о тяжелой зиме. Отмечается, что масштабные отключения света и воды начались еще до ее наступления, особенно остро проблема энергоснабжения стоит в Киеве. Не исключено, что света не будет до нескольких дней.