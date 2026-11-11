«Семья пытается осознать случившееся»: сын голливудской звезды арестован по подозрению в смертельном ДТП

Антонио Сабато-младший и Вирджиния Мэдсен Фото: EAST NEWS.

Джек Сабато, сын известного актера Антонио Сабато-младшего и номинированной на «Оскар» актрисы Вирджинии Мэдсен, арестован в Анкоридже по обвинению в наезде со смертельным исходом. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на судебные документы.

По данным следствия, находясь за рулем внедорожника Chevrolet Tahoe, 32-летний Джек Сабато сбил Карла Симмондса на одном из перекрестков города во время работы курьером. Пострадавший скончался на месте до прибытия медиков. Водитель скрылся с места аварии, однако позже самостоятельно связался с правоохранительными органами, заявив, что врезался во «что-то, внезапно появившееся на дороге».

По его словам, он не стал останавливаться из-за отсутствия страхового полиса. Полицейские отследили автомобиль по видеокамерам и обнаружили его на парковке у места работы подозреваемого со свежими повреждениями передней части.

Во вторник, 10 ноября, Джек Сабато предстал перед судом Анкориджа, где ему предъявили обвинения в оставлении места ДТП и неоказании помощи пострадавшему. Судья назначил залог в размере 5 тысяч долларов и ввел полный запрет на управление транспортными средствами.

«Мы все только что узнали эту ужасную новость. Наша семья пытается осознать случившееся и просит не беспокоить нас в связи с этой шокирующей новостью», — прокомментировал произошедшее Антонио Сабато-младший в интервью изданию TMZ.

Накануне в Северном Голливуде водитель легкового автомобиля совершил наезд на группу пешеходов, из которых трое погибли, а трое ранены. Движение на время было перекрыто. Полиция расследует инцидент.