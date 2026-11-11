В России появится ГОСТ на русскую кухню

Роскачество: ГОСТ на русскую кухню начнет работать с 1 января 2027 года Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Государственный стандарт на русскую кухню начнет работать в РФ уже с 1 января 2027 года. При этом отечественные предприятия смогут применять его досрочно. Такую информацию РИА Новости предоставили в Роскачестве.

В организации уточнили, что итоговая версия первой редакции документа включает 132 блюда. В дальнейшем перечень планируется регулярно пересматривать и дополнять. Глава Роскачества Максим Протасов пояснил, что работа над стандартом стартовала по инициативе профессионального ресторанного сообщества. Его участники запросили единые подходы к представлению традиционной русской кухни.

«Если ресторан заявляет о русской традиционной кухне, потребитель должен понимать, что именно стоит за этим определением», - отметил Протасов.

По его словам, качество ресторанной услуги зависит не только от уровня сервиса. Важна и безопасность питания. Глава организации отметил, что этому сегменту нужны четкие профессиональные ориентиры. Они пригодятся как крупным сетям, так и независимым ресторанам.

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