Как распознать аллергию на холод: врач дала ответ

Симптомы обычно возникают через несколько минут после охлаждения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Покраснение, зуд и волдыри на коже после прогулки в мороз могут быть признаками холодовой крапивницы. Это состояние часто называют аллергией на холод. Врач-терапевт Анна Черемисина рассказала о причинах заболевания. Об этом пишет mk.ru.

«В клинической практике описаны случаи тяжелых реакций вплоть до анафилаксии, требующих неотложной помощи. Наиболее высокий риск связан с купанием в холодной воде, поэтому пациентам с холодовой крапивницей категорически не рекомендуется плавать в одиночку или без присмотра», – предупредила врач.

При холодовой крапивнице после контакта с морозным воздухом, водой или холодными предметами на коже появляются зудящие волдыри, покраснение и отек. Чаще всего страдают открытые участки тела – руки и лицо.

Симптомы обычно возникают через несколько минут после охлаждения, а в тепле постепенно проходят. Причиной реакции становится высвобождение гистамина и других веществ, которые влияют на сосуды и вызывают отечность.

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